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Ветераны боевых действий в РФ пройдут лечение в в центрах реабилитации соцфонда

Общество, 11:40 13 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правила предоставления услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации ветеранам СВО утвердило правительство РФ.

С 2025 года ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, могут проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. Центры расположены в разных регионах страны. До сих пор они принимали людей, получивших травмы на производстве, сообщает кабмин.

Ветеранам будет обеспечен проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Чтобы оформить заявку, ветеран боевых действий может воспользоваться порталом госуслуг или самостоятельно посетить многофункциональный центр.

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# ветераны , лечение , Правительство РФ , реабилитация

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