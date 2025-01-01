Более 12 км трубопроводов заменили тюменские специалисты в Краснодоне за два года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 12 км трубопроводов заменили специалисты компании "ТюменьБурСтрой" в Краснодонском муниципальном округе за два года. Также бригады устранили около 400 аварий.

Как сообщает Краснодонский муниципальный округ, сотрудники предприятия трудятся на замене водовода квартала Баракова. Весной они проложили 1,5 км новых труб на этом участке. В 2025 году обновят еще 400 м.

Сотрудники "ТюменьБурСтроя" совместно с краснодонским департаментом "Лугансквода" организуют дежурство бригад на выходных. Специалисты оперативно устраняют аварии на сетях водоснабжения и водоотведения.