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Уватские врачи впервые дренировали пациенту абсцесс печени

Общество, 16:37 13 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дренирование абсцесса печени выполнили врачи Областной больницы № 20 в Увате. Весь процесс шел под контролем аппарата УЗИ, сообщает областной департамент здравоохранения.

Пациентка поступила в медучреждение с высокой температурой тела, которая сохранялась длительное время. По результатам КТ брюшной полости у женщины выявили жидкостное образование в правой доле печени - такое обычно возникает при распаде опухоли или абсцессе.

Заведующий хирургическим отделением Денис Чайченко и врач УЗИ Маргарита Бродская установили в полость абсцесса дренажную трубку. Уже через три дня состояние пациентки улучшилось, температура нормализовалась.

"Малоинвазивный способ дренирования является наиболее предпочтительным, так как он снижает риск осложнений, связанных с повреждением тканей и органов, уменьшает время нахождения в стационаре и обеспечивает быстрое восстановление пациента", - отметил Денис Чайченко.

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# врачи , здравоохранение , Уватский район

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