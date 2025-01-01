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Филармонии Тюмени и ОАЭ запускают международную коллаборацию

Общество, 17:10 13 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два ярких концерта состоятся в Дубае и Тюмени в январе 2025 года в рамках сотрудничества филармоний.

По инициативе тюменского дирижера Юрия Медяника Россия и ОАЭ обменяются культурным опытом. 18 января он выступит приглашенным дирижером филармонического оркестра в Дубае. В программе прозвучат произведения Шостаковича, Прокофьева и Холста. Особую атмосферу концерту придаст участие пианиста, лауреата Международного конкурса имени Чайковского Олега Полянского.

Ответный визит состоится 31 января в Тюмени, где дирижер филармонии ОАЭ Николас Манн представит свою интерпретацию музыкальных шедевров XX века. Солисткой выступит знаменитая флейтистка София Виланд. Концерт станет не только событием для любителей классической музыки, но и символом дружбы между двумя странами, сообщают организаторы.

Подробности о программе концертов можно узнать на официальных сайтах филармоний.

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# культура , международные отношения , музыка , оркестр , Юрий Медяник

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