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Лекция о жизни тюменцев в конце XIX — начале XX века состоится в библиотеке Текутьева

Общество, 09:51 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Церковные летописи тюменских храмов: неизвестные страницы истории города" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 17 января в 17 часов. Архивные документы помогут восполнить утраченные в памяти фрагменты городской действительности конца XIX — начала XX века.

Историк Софья Щербич расскажет о городских преданиях, состоянии реки Туры и местных озер, посещении города известными особами, волнующих жителей событиях, эпидемиях, жизни прихожан, купцах-благотворителях и их деятельности.

Мероприятие пройдет в рамках "Рождественских чтений".

Вход на мероприятие по записи, тел. 8-912-382-32-93.

Возрастное ограничение: 12+.

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# краеведение , лекция

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