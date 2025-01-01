Лекция о жизни тюменцев в конце XIX — начале XX века состоится в библиотеке Текутьева
Общество, 09:51 16 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Лекция "Церковные летописи тюменских храмов: неизвестные страницы истории города" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 17 января в 17 часов. Архивные документы помогут восполнить утраченные в памяти фрагменты городской действительности конца XIX — начала XX века.
Историк Софья Щербич расскажет о городских преданиях, состоянии реки Туры и местных озер, посещении города известными особами, волнующих жителей событиях, эпидемиях, жизни прихожан, купцах-благотворителях и их деятельности.
Мероприятие пройдет в рамках "Рождественских чтений".
Вход на мероприятие по записи, тел. 8-912-382-32-93.
Возрастное ограничение: 12+.