Зимнюю дорогу Нижняя Тавда - Мортка открыли в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Еще один автозимник открыли в Тобольском районе - дорога соединяет Нижнюю Тавду и пос. Мортка Ханты-Мансийского автономного округа.

Безопасность трассы подтвердила профильная комиссия 13 января, сообщает пресс-служба районной администрации.

Всего в Тобольском районе введены в эксплуатацию и переданы на содержание подрядчикам четыре зимника: Бобова - Чебурга-Тахтагул, Редькина - Нерда, Хмелева - Елань, Нижняя Тавда - Мортка.