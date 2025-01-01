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Зимнюю дорогу Нижняя Тавда - Мортка открыли в Тобольском районе

Общество, 19:07 14 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Еще один автозимник открыли в Тобольском районе - дорога соединяет Нижнюю Тавду и пос. Мортка Ханты-Мансийского автономного округа.

Безопасность трассы подтвердила профильная комиссия 13 января, сообщает пресс-служба районной администрации.

Всего в Тобольском районе введены в эксплуатацию и переданы на содержание подрядчикам четыре зимника: Бобова - Чебурга-Тахтагул, Редькина - Нерда, Хмелева - Елань, Нижняя Тавда - Мортка.

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# автозимники , Тобольский район

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