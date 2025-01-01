Зимнюю дорогу Нижняя Тавда - Мортка открыли в Тобольском районе
Общество, 19:07 14 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Еще один автозимник открыли в Тобольском районе - дорога соединяет Нижнюю Тавду и пос. Мортка Ханты-Мансийского автономного округа.
Безопасность трассы подтвердила профильная комиссия 13 января, сообщает пресс-служба районной администрации.
Всего в Тобольском районе введены в эксплуатацию и переданы на содержание подрядчикам четыре зимника: Бобова - Чебурга-Тахтагул, Редькина - Нерда, Хмелева - Елань, Нижняя Тавда - Мортка.