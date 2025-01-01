Тюменская база моржей "Озеро чемпионов" на 80 процентов готова к Крещенским купаниям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 80 процентов готова к Крещенским купаниям база тюменских "моржей" - "Озеро чемпионов". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал исполнительный директор центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

"Остается доделать резьбу по льду, вскрытие прорубей для окунания и иордани. Мы заготовили тару для освещенной воды, закупили свечи, чтобы люди пришли и могли помолиться. Делаем иконостас. Главное, чтобы все соответствовало празднику", — поделился он.

Андрей Агарков отметил, что для детей поставили палатку, для удобства всех посетителей оборудовали лесенки. Гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками. Будет работать кафе.

В конце прошлой недели толщину льда на "Озере чемпионов" замеряли специалисты. Она превышала 40 см. На сегодняшний день "наморозили" лед дополнительно, добавил Агарков.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин