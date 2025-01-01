Александр Моор подарил юной жительнице Краснодона портативную аудиосистему

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Портативную напольную аудиосистему подарил 10-летней жительнице Краснодонского округа Злате Сердюк губернатор Тюменской области Александр Моор. По просьбе главы региона подарок девочке вручил глава Краснодона Сергей Козенко.

Как рассказала Александр Моор в своем Telegram–канале, Злата приняла участие во всероссийской акции "Елка желаний". Девочка загадала подарок-сюрприз. Открытка с ее мечтой была на "Елке желаний" в Кремле.

"Поскольку Злата очень активная, любит рисовать, петь, занимается в театральном кружке, решил подарить ей портативную напольную аудиосистему. Злата осталась довольна сюрпризом. Пообещала, что продолжит заниматься творчеством. В планах – разучить новые танцевальные движения", - рассказала Александр Моор.