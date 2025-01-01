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Тюменский социолог исследовала основные причины выбора академической карьеры 

Общество, 13:20 15 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основные причины, по которым научные и педагогические работники выбирают академическую карьеру и работу в вузе, учитывая широкий спектр возможностей трудоустройства, ограниченный выбор и отсутствие альтернатив исследовала социолог Финансово-экономического института ТюмГУ Галина Ефимова.

Статья "Причины выбора карьеры в качестве преподавателя по сравнению с другими вариантами трудоустройства" вышла в журнале "Вопросы образования". Базой послужили интервью со 145 учеными и преподавателями из семи ведущих российских вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В материале раскрывается диапазон мотиваций как для первоначального выбора карьеры, так и для последующих смен места работы, которые значимы для различных групп академических специалистов. В результате выяснилось, что к основным академическим мотивам выбора карьеры в качестве научного и педагогического работника относятся: желание делиться знаниями, научное любопытство, желание быть частью академического сообщества, интеллектуальные вызовы академической среды, а также стремление к личностному и профессиональному росту.

Неакадемические мотивации варьируются в зависимости от того, имеет ли человек доступ к различным вариантам трудоустройства. Те, кто не ограничивает свои возможности академическим сектором, могут выбрать университет из-за гибкого графика работы, длительных каникул, социального статуса, государственной поддержки, коллегиальной атмосферы, социальной защищенности, финансовой стабильности, отсрочки от военной службы.

Научные и образовательные специалисты, которые стремятся работать в академических кругах, выбирают университет из-за наличия известной исследовательской школы, престижа и репутации академической среды, а также ресурсов, доступных в университете.

Один из мотивов информантов, которые изначально выбрали тот или иной вуз в качестве работодателя, — комфортные отношения в коллективе. Они также упомянули личные и семейные обстоятельства и установили взаимодействие со своим руководителем как важные факторы при выборе. Кроме того, они чувствовали принадлежность к университетской династии, что сыграло роль в процессе принятия решений.

Результаты данного исследования могут быть полезны для руководителей университетов в их усилиях по устойчивому управлению персоналом.

Понимая мотивы, стоящие за выбором своих сотрудников, менеджеры могут создать более эффективную систему привлечения и удержания академических талантов. Это может способствовать снижению текучести кадров и повышению общего качества образования в российских вузах.

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# исследование , социологи , ТюмГУ

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