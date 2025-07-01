Мастер-классы по игре в го проведут для тюменцев в День города

| Фото: Тюменское областное отделение Российской федерации Го | Фото: Тюменское областное отделение Российской федерации Го

Мастер-классы по настольной игре го проведут для жителей Тюмени в День города, 26 июля.

В 11 часов в пространстве "Подземка" на набережной (второй этаж крытой парковки около Никольского моста) начнется мастер-класс "Играем на набережной". Он продлится до 15 часов. В программе: изучение азов игры в режиме свободного потока, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В 16 часов на арт-площадке "Творчество" (МЦ "В 360", ул. Василия Подшибякина, 21) стартует встреча "История и секреты мастерства". Сначала для участников проведут лекцию о правилах и традициях игры, затем желающие смогут сыграть свои первые партии под руководством опытных наставников.

Оба мероприятия бесплатны для всех желающих. Предварительная запись не требуется. Возрастное ограничение: 6+