Мастер-классы по игре в го проведут для тюменцев в День города
Мастер-классы по настольной игре го проведут для жителей Тюмени в День города, 26 июля.
В 11 часов в пространстве "Подземка" на набережной (второй этаж крытой парковки около Никольского моста) начнется мастер-класс "Играем на набережной". Он продлится до 15 часов. В программе: изучение азов игры в режиме свободного потока, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.
В 16 часов на арт-площадке "Творчество" (МЦ "В 360", ул. Василия Подшибякина, 21) стартует встреча "История и секреты мастерства". Сначала для участников проведут лекцию о правилах и традициях игры, затем желающие смогут сыграть свои первые партии под руководством опытных наставников.
Оба мероприятия бесплатны для всех желающих. Предварительная запись не требуется. Возрастное ограничение: 6+