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Мастер-классы по игре в го проведут для тюменцев в День города

Спорт, 17:23 25 июля 2025

Тюменское областное отделение Российской федерации Го | Фото: Тюменское областное отделение Российской федерации Го

Мастер-классы по настольной игре го проведут для жителей Тюмени в День города, 26 июля.

В 11 часов в пространстве "Подземка" на набережной (второй этаж крытой парковки около Никольского моста) начнется мастер-класс "Играем на набережной". Он продлится до 15 часов. В программе: изучение азов игры в режиме свободного потока, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В 16 часов на арт-площадке "Творчество" (МЦ "В 360", ул. Василия Подшибякина, 21) стартует встреча "История и секреты мастерства". Сначала для участников проведут лекцию о правилах и традициях игры, затем желающие смогут сыграть свои первые партии под руководством опытных наставников.

Оба мероприятия бесплатны для всех желающих. Предварительная запись не требуется. Возрастное ограничение: 6+

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# День города , настольные игры

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