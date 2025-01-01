  • 16 января 202516.01.2025четверг
  • USD102,8078
    EUR106,0971
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

В отремонтированной тюменцами больнице Краснодона помогли более 400 тыс. пациентам

Общество, 11:08 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 400 тыс. пациентам помогли в отремонтированной специалистами Тюменской области городской больнице Краснодона. В ее стенах провели 2,5 тыс. операций, 47 тыс. обследований на рентгене и 35 тыс. на УЗИ-аппарате, 11 тыс. получили стационарное лечение, сообщает администрация муниципального округа.

"На новом диагностическом оборудовании детского отделения, которое предоставила Тюменская область, обследовали около 10 тысяч детей. Более 30 тысяч жителей посетили флюорографический кабинет и примерно полторы тысяч женщин прошли маммографию", - привела данные главный врач Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы Наталья Назаренко.

Напомним, больницу отремонтировали специалисты Тюменской области по соглашению между правительством шефа-региона с администрацией Краснодонского муниципального округа, которое стороны подписали в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Краснодон , соглашение о сотрудничестве

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 16.01.2025В отремонтированной тюменцами больнице Краснодона помогли более 400 тыс. пациентам
10:57 16.01.2025Жителей Тюменской области предупреждают о перерывах телевещания
10:24 16.01.2025От сотрудников ИТ-компаний ждут заявок на отсрочку от срочной службы
10:13 16.01.2025В Тюменской области развивают бизнес-наставничество для школьников