В отремонтированной тюменцами больнице Краснодона помогли более 400 тыс. пациентам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 400 тыс. пациентам помогли в отремонтированной специалистами Тюменской области городской больнице Краснодона. В ее стенах провели 2,5 тыс. операций, 47 тыс. обследований на рентгене и 35 тыс. на УЗИ-аппарате, 11 тыс. получили стационарное лечение, сообщает администрация муниципального округа.

"На новом диагностическом оборудовании детского отделения, которое предоставила Тюменская область, обследовали около 10 тысяч детей. Более 30 тысяч жителей посетили флюорографический кабинет и примерно полторы тысяч женщин прошли маммографию", - привела данные главный врач Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы Наталья Назаренко.

Напомним, больницу отремонтировали специалисты Тюменской области по соглашению между правительством шефа-региона с администрацией Краснодонского муниципального округа, которое стороны подписали в 2022 году.