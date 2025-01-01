Женские клубы при кадровом центре "Работа России" осваивают новые форматы работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые форматы деятельности осваивают участницы женских клубов, организованные при поддержке кадрового центра "Работа России". Среди них - программа наставничества, когда успешные женщины будут делиться своим опытом с новичками.

Отметим, что всего в 2024 году участницами женских клубов в Тюменской области стали 300 жительниц региона. В муниципалитетах состоялось 30 мероприятий с участием экспертов: бизнес-тренеров, психологов, юристов.

Основными темами для обсуждения стали развитие бизнеса, управление персоналом, поддержка женщин в декретном отпуске, самоопределение подростков, сообщает информационный центр регионального правительства.

Стать участницей женского клуба можно, обратившись в отделение центра занятости по месту проживания.