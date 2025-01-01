  • 15 января 202515.01.2025среда
  • USD103,4380
    EUR106,2493
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Женские клубы при кадровом центре "Работа России" осваивают новые форматы работы

Общество, 17:43 15 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые форматы деятельности осваивают участницы женских клубов, организованные при поддержке кадрового центра "Работа России". Среди них - программа наставничества, когда успешные женщины будут делиться своим опытом с новичками.

Отметим, что всего в 2024 году участницами женских клубов в Тюменской области стали 300 жительниц региона. В муниципалитетах состоялось 30 мероприятий с участием экспертов: бизнес-тренеров, психологов, юристов.

Основными темами для обсуждения стали развитие бизнеса, управление персоналом, поддержка женщин в декретном отпуске, самоопределение подростков, сообщает информационный центр регионального правительства.

Стать участницей женского клуба можно, обратившись в отделение центра занятости по месту проживания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# женщины , кадровый центр , тренинги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 15.01.2025Этап капремонта комплекса больницы в Голышманово завершат в ноябре 2025 года
18:05 15.01.2025"Колокольников фест" объединит тюменские кофейни и кондитерские
18:03 15.01.2025Участник программы "Время героев" Виктор Квасов познакомился с работой тюменского казачества
17:54 15.01.202516 января - события дня