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Две купели сделают к Крещению в Ишиме

Общество, 12:47 15 января 2025

скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

Две купели сделают к православному празднику Крещения в Ишиме. Одна из них расположена в районе городского пляжа на ул. Береговой. Вторая находится на реке Карасуль в районе ул. Докучаева, 128 в, сообщает администрация города.

"Подготовка к крещенским мероприятиям идёт в плановом режиме. В этом году есть особенности проведения Крещения в Ишиме. К ним относится ограничение по количеству находящихся на льду людей. Это связано с тонким ледяным покровом на реке", - отметил первый заместитель главы Ишима Игорь Швецов.

Он также подчеркнул, что по результатам исследования предварительно взятых проб, вода в водоемах непригодна для питья, её можно использовать только для омовений.

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# Ишим , Крещение , купание

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