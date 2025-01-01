Две купели сделают к Крещению в Ишиме

| Фото: скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

Две купели сделают к православному празднику Крещения в Ишиме. Одна из них расположена в районе городского пляжа на ул. Береговой. Вторая находится на реке Карасуль в районе ул. Докучаева, 128 в, сообщает администрация города.

"Подготовка к крещенским мероприятиям идёт в плановом режиме. В этом году есть особенности проведения Крещения в Ишиме. К ним относится ограничение по количеству находящихся на льду людей. Это связано с тонким ледяным покровом на реке", - отметил первый заместитель главы Ишима Игорь Швецов.

Он также подчеркнул, что по результатам исследования предварительно взятых проб, вода в водоемах непригодна для питья, её можно использовать только для омовений.