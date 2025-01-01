Участник программы "Время героев" Виктор Квасов познакомился с работой тюменского казачества

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С самого начала специальной военной операции представители тюменского казачества выполняют боевые задачи, а также активно организовывают сбор и доставку гуманитарной помощи военнослужащим, работают с семьями бойцов.

Об этом участнику программы "Время героев", военнослужащему СВО Виктору Квасову рассказал атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев 15 января.

В рамках продолжающейся стажировки Виктор Квасов посетил штаб общества, познакомился с работой казачества в сфере патриотического воспитания молодёжи и побывал в музее.

По словам Николая Белослудцева, в настоящее время на фронте находятся более 40 тыс. казаков, среди них - тюменцы, которые воюют в различных подразделениях, имеют самые разные военные, в том числе командные должности.

"И фактически сразу мы включились в организацию гуманитарной помощи, а также отправляем предметы специального, даже военного назначения", - рассказал он. Он отметил, что если вначале эта деятельность носила спонтанный характер, то сегодня она налажена и поставлена на поток.

"Мы создали здесь специализированное подразделение по связям с СВО, основная задача — отслеживание наших казаков, как они проходят службу, как чувствуют в это время себя их близкие. При необходимости мы помогаем и семьям".

Он добавил, что подразделение также систематизирует все поступающие с фронта запросы. В этом направлении казаки активно работают с населением, а также с государственными органами и с общественными организациями.

"Большую помощь нам оказывают и церковные приходы. Также наши казаки создали цех 3D-печати, сегодня 11 установок размещены на одном из предприятий. Они круглосуточно печатают изделия, которые промышленность не выпускает", - рассказал Николай Белослудцев.

Сегодня в Тюменской области действуют шесть кадетских казачьих классов. По словам Николая Белослудцева, они организованы для создания первой в истории региона казачьей школы. "Мы пришли к согласию с руководителями образовательных учреждений, с населением, чьи дети, там учатся. Этот опыт нужен нам как пилотный", - добавил он.

Виктор Квасов отметил, что у тюменского казачества очень богатая история, это видно по представленным в музее экспонатам. "Вызывает радость и уважение то, к чему они двигаются, нужно пожелать им успехов, а также создавать все условия для того, чтобы движение жило и развивалось", - добавил он.

Напомним, что программа "Время героев" направлена на развитие управленческого потенциала участников специальной военной операции. В ходе обучения Виктор Квасов знакомится с работой различных отраслей, представленных в Тюменской области.

Николай Ступников