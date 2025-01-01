Этап капремонта комплекса больницы в Голышманово завершат в ноябре 2025 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый этап капитального ремонта комплекса зданий Областной больницы № 11 в поселке Голышманово планируется завершить в ноябре 2025 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Сейчас ремонтные работы продолжаются в поликлинике. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Алексей Белов. Выполняется замена кровли, монтаж фасадов, замена инженерных сетей, капитальный ремонт первого этажа поликлиники. Ремонтируется стоматология, кабинеты врачебного приема и диагностики, зона регистратуры. Также капитальный ремонт выполняется в инфекционном отделении, где проектом предусмотрена замена кровли, выполнение фасадных работ, а также полный ремонт внутренних помещений.

На данном этапе в инфекционном отделении продолжаются внутренние работы. На первом этаже поликлиники выполнена стяжка полов, оштукатурены стены, в кабинетах уложена кафельная плитка, установлены новые двери. Заменена система отопления и водопровод, смонтирована вентиляция.

“Выполнена частичная перепланировка помещений - лабораторию решено перенести в другое здание, а на первом этаже поликлиники оборудовать кабинеты, где будут вести прием специалисты. Делается это для удобства наших пациентов, среди которых есть и маломобильные граждане, которым сложно подниматься по лестнице и преодолевать большие расстояния", – рассказал Алексей Белов.

Параллельно с ремонтом приобретается новое оборудование. Для стоматологического отделения закупят новые кресла со стоматологическими установками, а в поликлинику – новое диагностическое оборудование, оргтехнику, мебель.

Следующим этапом ремонта станет продолжение работ на первом этаже поликлиники. Там расположены кабинеты рентген-диагностики, УЗИ, психиатра-нарколога, врачебной комиссии, физиотерапевтическое отделение.

Капитальный ремонт в Областной больнице № 11 выполняется рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".