Участники Великой Отечественной войны получат по 80 тысяч рублей ко Дню Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Указ об единовременных выплатах в честь 80-летия Победы подписал президент России Владимир Путин. Выплату 80 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, сообщает Минтруд РФ.

Такой же размер пособия назначен лицам, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда"; лицам, которые в годы Великой Отечественной работали на объектах ПВО, морских и авиабазах; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплата по 55 тыс. рублей установлена: труженикам тыла; бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

"Все выплаты перечислит Социальный фонд России проактивно, без истребования документов в апреле-мае 2025 года, перед празднованием Дня Победы. Подавать заявление для получения выплаты не потребуется", - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.