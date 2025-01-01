Более 70 юных астрономов поучаствовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии для учащихся 9-11 классов и олимпиады имени В. Я. Струве для 7-8 классов школ Тюменской области состоялся в Тюмени. Участниками стали более 70 юных астрономов.

Олимпиада по ВсОШ длилась 3 часа 55 минут, а максимальная оценка, которую можно получить, составляет 100 баллов. Тюменские школьники отмечали, что задания заставляют глубже погрузиться в астрономию. Вопросы были очень разные, охватывающие теорию и практику, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, который продлится до 28 февраля, и заключительный. Победители и призеры финала имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю соревнования.