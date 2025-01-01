Дружба народов станет темой семейного гастрономического фестиваля "Вкусная Тюмень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дружба народов станет темой семейного гастрономического фестиваля "Вкусная Тюмень", который пройдет в областной столице летом 2025 года.

Об этом сообщил соорганизатор Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов.

"Этот праздник стал любимым. Он прошел уже дважды. Мы хотим провести праздник с многонациональной тематикой. В регионе объявлен Год героев. Люди разных национальностей делали и делают вклад в общее дело. Если брать гастрономию, то она объединяет разные культуры. У всех национальностей есть какие-то свои изюминки, вкусовые нюансы. За этим стоит культура и глубокие смыслы", — сказал он.

Ожидается, что семейный фестиваль также пройдет на набережной, неподалеку от мультицентра "Контора пароходства". В программу хотят включить мастер-классы и концертную программу.

Напомним, у Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров множество планов на 2025 год. Так, с 10 февраля по 10 марта в кофейнях и кондитерских города пройдет "Колокольников фест". В преддверии Дня Победы в областной столице запустят специальный гастрономический фестиваль "Привал Победы".

В ближайшее время Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров выпустит гастрономическую карту Тюмени. Она поможет горожанам и гостям города максимально быстро ознакомиться с ресторанами города. Будет как мобильная версия, так и издание в привычном бумажном варианте.

Инна Пахомова