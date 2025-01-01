Участник СВО из Аромашевского района получил ключи от новой квартиры

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Ключи от квартиры вручили участнику специальной военной операции в Аромашевском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.

"Продолжаем мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Поздравляю с новосельем!" - говорится в сообщении.

Отметим, что новый дом построен в Аромашево на ул. Октябрьской. Новоселами уже стали семьи льготных категорий граждан и участник СВО.