  • 16 января 202516.01.2025четверг
  • USD102,8078
    EUR106,0971
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Участник СВО из Аромашевского района получил ключи от новой квартиры

Общество, 15:09 16 января 2025

из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Ключи от квартиры вручили участнику специальной военной операции в Аромашевском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.

"Продолжаем мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Поздравляю с новосельем!" - говорится в сообщении.

Отметим, что новый дом построен в Аромашево на ул. Октябрьской. Новоселами уже стали семьи льготных категорий граждан и участник СВО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Аромашевский район , СВО , социальная поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 16.01.2025Тюменцы за лучшее фото серых шеек получат подарки
16:37 16.01.2025Для отдыха в новогодние каникулы тюменцы чаще выбирали азиатские курорты
16:26 16.01.2025На развязке по ул. Дамбовской в Тюмени ночью ограничат движение
16:15 16.01.2025Тюменская область вошла в топ-15 конкурса в сфере компьютерной грамотности