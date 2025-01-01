Участник СВО из Аромашевского района получил ключи от новой квартиры
Общество, 15:09 16 января 2025
| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова
Ключи от квартиры вручили участнику специальной военной операции в Аромашевском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.
"Продолжаем мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Поздравляю с новосельем!" - говорится в сообщении.
Отметим, что новый дом построен в Аромашево на ул. Октябрьской. Новоселами уже стали семьи льготных категорий граждан и участник СВО.