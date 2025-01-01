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Школьник попал под автобус на улице Избышева в Тюмени

Происшествия, 15:07 16 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП со школьным автобусом на ул. Избышева в Тюмени 16 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, дети ждали автобус и играли на остановке. Один из школьников либо упал сам, либо кто-то из детей толкнул его. Нога мальчика попала под колесо, ребёнок получил ушиб.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Установлено, что стаж водителя за рулём автобуса более 20 лет. Сотрудники Госавтоинспекции оценят организацию безопасности перевозок, а также проведут дополнительные занятия с детьми в школе.

Проверку по факту происшествия проводит также прокуратура Центрального административного округа города Тюмени, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности перевозки школьников.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , школьный автобус

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