Школьник попал под автобус на улице Избышева в Тюмени
Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП со школьным автобусом на ул. Избышева в Тюмени 16 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, дети ждали автобус и играли на остановке. Один из школьников либо упал сам, либо кто-то из детей толкнул его. Нога мальчика попала под колесо, ребёнок получил ушиб.
Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Установлено, что стаж водителя за рулём автобуса более 20 лет. Сотрудники Госавтоинспекции оценят организацию безопасности перевозок, а также проведут дополнительные занятия с детьми в школе.
Проверку по факту происшествия проводит также прокуратура Центрального административного округа города Тюмени, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности перевозки школьников.