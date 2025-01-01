На развязке по ул. Дамбовской в Тюмени ночью ограничат движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения введут на спуске с транспортной развязки с ул. Мельникайте на ул. Дамбовскую при движении от студенческого городка в сторону ул. Дружбы 17 января. Проезд транспорта будет запрещен с полуночи до 6 часов.

Движение ограничивается в связи с проведением работ по восстановления надземного пешеходного перехода. Участок дороги оборудуют временными дорожными знаками и дорожным ограждением, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Объезд будет возможен по ул. Харьковской и Одесской.