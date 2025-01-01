В перечень жизненно важных препаратов добавили 18 наименований

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 наименований добавлено в перечень жизненно важных препаратов. Они в основном применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, других заболеваний, сообщает правительство РФ.

В их числе: занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, другие.

Для четырех препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила.

Кроме того, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий включено противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы.

"Такая работа будет продолжена в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", чтобы до 2030 года нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90 процентов и не зависеть от прихоти иностранных компаний", – отметил глава правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется в России.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно.