  • 20 января 202520.01.2025понедельник
  • USD102,4137
    EUR104,8609
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер южный

В перечень жизненно важных препаратов добавили 18 наименований

Общество, 14:59 20 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 наименований добавлено в перечень жизненно важных препаратов. Они в основном применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, других заболеваний, сообщает правительство РФ.

В их числе: занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, другие.

Для четырех препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила.

Кроме того, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий включено противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы.

"Такая работа будет продолжена в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", чтобы до 2030 года нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90 процентов и не зависеть от прихоти иностранных компаний", – отметил глава правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется в России.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# жизненно важное лекарство , лекарства , Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 20.01.2025Федеральный центр нейрохирургии планирует сотрудничать с тюменским кампусом
16:13 20.01.2025АО "Транснефть – Сибирь" в 2024 году реализовало 103 благотворительных проекта
16:05 20.01.202515 активистов из Тюменской области стали участниками волонтерской миссии в Краснодарском крае 
15:47 20.01.2025Найденное в гараже старинное надгробие вернули на Текутьевское кладбище