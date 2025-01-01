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Рост спроса на студии стал трендом вторичного рынка недвижимости Тюмени в 2024 году

Экономика, 17:45 20 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост спроса на студии стал трендом вторичного рынка недвижимости Тюмени в 2024 году. Начиная с июля, интерес к жилью такого формата вырос на 15 %, а за год в целом - на 21 %, сообщает "Авито недвижимость".

Кроме того, Тюмень попала в число городов с наибольшим выбором квартир на "вторичке" - доля предложений в областном центре в разрезе страны составила 4 %.

"Во второй половине года мы наблюдали частичный переток спроса из сегмента новостроек после окончания программы массовой льготной ипотеки. Стоимость ипотечных кредитов “первички” и “вторички” стали практически сопоставимы, и некоторые покупатели сделали выбор в пользу готового жилья. Другой тренд – часть собственников решила временно сдавать жилье в долгосрочную аренду вместо его продажи. Также мы наблюдаем формирование отложенного спроса", - рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергей Ерёмкин.

Средняя цена квартир на вторичном рынке составила 6 млн рублей. В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске - 3,7 млн рублей и Ижевске - 3,8 млн рублей. Самые дорогие предложение о продаже находились в Москве - 31,9 млн рублей и Сочи - 14,5 млн рублей.

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