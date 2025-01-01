Отрывки из произведений Чехова прочтут на "Русских чтениях" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередная встреча в рамках всероссийского литературно-патриотического проекта "Русские чтения" состоится в Тюмени в Центральной библиотеке 23 января. Она будет посвящена 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, сообщают организаторы.

"Антон Павлович Чехов - великий русский писатель, который хоть и недолго, но был в городе Тюмени в 1890 году, по дороге на остров Сахалин. Он оставил неизгладимый след в мировой литературе благодаря своему стилю, который можно назвать "чеховским", оказал значительное влияние на развитие мировой литературы. Его простой, но глубокий язык и способность описывать жизнь с общечеловеческой точки зрения сделали его творчество доступным и понятным для широкой аудитории", - отметила заведующая библиотекой им. Чехова Раиса Митрухина.

Участниками встречи станут учащиеся школ Тюмени, курсанты ТВВИКУ, жители областного центра, а также представители регионального отделения Ассамблеи народов России. Начало в 12 часов 30 минут. Возрастное ограничение 12+.

Масштабный всероссийский литературно-патриотический проект "Русские чтения" стартовал в России в 2023 году в рамках реализации проекта "Народов много – Родина одна". Идея "Русских чтений" заключается в том, чтобы сделать русский язык, его изучение, а также литературу и чтение современной и классической российской литературы интересным, модным видом интеллектуального досуга.

Любовь Голышева