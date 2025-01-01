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В тюменском аэропорту задержали приправы с повиликой из Узбекистана

Общество, 17:10 22 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сорное растение повилика обнаружено в приправах у пассажира из Узбекистана. Продукция уничтожена.

Всего пять фактов нарушения карантинного фитосанитарного контроля установлено в аэропорту Рощино с 1 января по 21 января, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"В ручной клади пассажиров установлено пять фактов нарушения ввоза подкарантинной продукции: орехи, сушёные абрикосы и смешанные приправы, в том числе обнаружен один карантинный объект — повилика (Cuscuta spp.). Вся продукция уничтожена", - рассказали в ведомстве.

Нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.

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