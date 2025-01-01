20 пьяных водителей остановили на дорогах Тюменской области за два дня

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20 пьяных водителей остановили госавтоинспекторы на дорогах Тюменской области 20-21 января.

Так, 31-летний житель Ялуторовска ездил в нетрезвом состоянии на автомобиле ВАЗ21093 по городу. Показания алкотестера составили 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист пояснил, что выпил пиво дома и поехал в магазин за шаурмой, на обратном пути его остановили автоинспекторы. На водителя составили административный материал, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

На дороге Бердюжье-Аромизонское полицейские остановили автомобиль Renault. На нем 46-летний житель Нефтеюганска возвращался домой. Показания алкотестера составили 1.10 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. В таком состоянии мужчина собирался проехать более 700 км.

Нарушитель рассказал, что выпивал с родственниками в с. Уктуз перед поездкой. На водителя составили административный материал за пьяное вождение, машину эвакуировали на спецстоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.