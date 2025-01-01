Жителя Тюменского района обвиняют в покушении на убийство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43-летнего жителя Тюменского района обвиняют по ст. "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

24 ноября 2024 года ночью в одном из магазинов с. Каскара Тюменского района двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения поругались. Во время словесной перепалки обвиняемый четыре раза ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил.

В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.