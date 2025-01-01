Не менее 1500 мероприятий проведут в Тюмени с организацией "Герои Урала"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Не менее полутора тысяч мероприятий планируют провести представители региональной общественной организации "Герои Урала" в Тюмени. Об этом сообщила исполнительный директор организации Наталья Шмидько.

"у нас по-настоящему историческое событие. Наш большой проект "Год героев России" заходит в Тюмень. Уверены, что огромное количество ребят, школьников, студентов, простых жителей региона познакомятся с людьми, которые создавали современную историю страны. Наши герои Российской Федерации, Советского Союза — уникальные люди. Подвиги, которые они совершали на полях сражений и в мирной жизни, никому в мире не удавалось повторить", — поделилась Наталья Шмидько.

Среди запланированных событий — просветительские проекты, вахты героев, встречи с героями Российской Федерации и Советского Союза, соревнования по различным видам спорта, прежде всего по самому патриотичному — самбо. При поддержке российского общества "Знания" организуют военно-патриотические форумы "Знание.Герои".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Наталья Шмидько обратила внимание на то, что мероприятия будут направлены не только на детей, но и на взрослых. Для них организуют просветительские события.

"Ежемесячно в Тюмень будут приезжать Герои России и проводить мероприятия. Сегодня в клуб детского творчества имени Кижеватова мы прибыли небольшим составом. Эти три героя — Рустам Сайфуллин, Олег Касков, Владимир Шарпатов — наши уникальные люди, проживающие в Уральском федеральном округе", — дополнила Наталья Шмидько.

Кроме того, 22 января в клубе было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тюмени и региональной социально-патриотической общественной организацией "Герои Урала".

Проект "Год героев России" будет реализован при поддержке организации "Герои Урала", полпреда УФО Артма Жоги и муниципалитетов Уральского федерального округа.

Напомним, 2025 год объявлен в стране президентом Годом защитника Отечества. Ранее, в ноябре 2024 года, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что новый год в регионе станет Годом героев.

Инна Пахомова