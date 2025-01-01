Программы в загородных лагерях Тюменской области приурочат к 80-летию Победы и Году героев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80-летию победы в Великой отечественной войне и Году героев посвятят программы в загородных лагерях и центрах Тюменской области в 2025 г. Об этом рассказала президент региональной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" Лариса Шилова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Все программы в лагерях будут связаны с этой датой, как и объявленным Годом героев в регионе. В наших лагерях очень серьёзно относятся к патриотическому воспитанию. Мы также поддерживаем и напрямую работаем с бойцами специальной военной операции. Участники ассоциации собрали и передали на оборудование более семи миллионов рублей, это помимо писем военнослужащим от детей и посылок", - уточнила Шипилова. Событие проходит в лагере "Олимпийская ребячка" под Тюменью по 24 января.

По ее словам, коллектив хочет отдать дань памяти и тем, кто подарил потомкам 80 лет мирной жизни, и тем, кто отстаивает мир в наши дни.

Лариса Шилова отметила, что Минпросвещения РФ объявило 2025 г. Годом детского отдыха в системе образования. Это ставит новые задачи перед участниками отрасли. В их числе – разработка типовых программ воспитания для лагерей. По сути речь идет о стандартизации. Ее в Тюменской области уже выполнили.

"Мы за индивидуальность каждого лагеря и за вариативность тех программ, которые уже существуют. У каждого лагеря есть свои гости, вожатые. И это потерять никак нельзя, иначе станем все однотипными и никому не интересными", - пояснила Лариса Шилова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Появится в текущем году и новое мероприятие – соревнования по пожарно-прикладному спорту среди лагерей. Это поможет ребятам узнать о нужных для региона профессиях. Кроме того, в лагерях работают тиры, кабинеты безопасности, предусмотрены и другие активности, которые помогают участникам смен понять суть тех или иных специальностей.

Отметим, Тюменская область три года подряд становится победителем смотра-конкурса по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Уральском федеральном округе по итогам летней оздоровительной кампании.

"Ребячью республику" признали лучшим детским лагерем России в 2024 г. "Остров детства" вошел в топ-15 лучших лагерей страны. 13 организаций отдыха детей и их оздоровления Тюменской области стали победителями и призерами Всероссийского конкурса программ организации отдыха детей и их оздоровления.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских обозначила, что обеспечить отдых и оздоровление детей из семей, которые находятся под особой опекой государства, — приоритет для регионального правительства.

Отметим, в межрегиональном семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 - Мы вместе" участвуют 300 экспертов из 28 регионов. Событие проводят Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" совместно с АНО "ОДООЦ "Ребячья республика" при поддержке департамента социального развития Тюменской области, межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху".

Оксана Корнеенкова