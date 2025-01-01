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В чемпионате Тюмени по лыжным гонкам выступят 250 спортсменов

Спорт, 08:14 24 января 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по лыжным гонкам, посвященные памяти детского тренера В. П. Белова, пройдут на лыжной базе центра "Луговое" 26 и 27 января, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Участие в забеге примут около 250 спортсменов. Начало соревнований в оба дня — в 11 часов. Открытие соревнований запланировано на 26 января в 10 часов 45 минут.

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