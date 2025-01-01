Шефские проекты отдыха и оздоровления детей реализует Тюменская область в Крыму и на Донбассе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шефские проекты отдыха и оздоровления детей реализует Тюменская область в Крыму и на Донбассе. Это организация отдыха и оздоровление краснодонских детей в Черноморском районе, но, что не менее важно, методологическая помощь, обмен опытом и развитие участников отрасли.

"В этом году мы отмечаем 10-летие воссоединения Крыма с Россией. Естественно, дружеский Черноморский район участвует во всех наших межрегиональных семинарах организаторов детского отдыха. Они каждый год приезжают к нам, чтобы учиться. В этот раз приехала большая делегация из Крыма: представители культуры, образования, общественники, которые помогают нам организовывать отдых для краснодонских ребят в Евпатории. Совместными усилиями мы методически готовим смены на базе лагеря "Парус", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент региональной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" Лариса Шилова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она подчеркнула, что без взаимодействия с Черноморским районом это вряд ли получалось бы так качественно. Активисты района, как и их коллеги из Краснодонского муниципального округа, участвуют и в тюменском форуме детских идей "Лидеры "Мы вместе". Из 11 победных проектов большая часть авторов из подшефных территорий, которые наряду с тюменцами получили финансовую поддержку от предпринимателей Крыма и Тюменской области.

Помощник генерального директора ООО "Крым-Инвест-Тур" Наталья Гебеш отметила, что каждый межрегиональный семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 - Мы вместе" дает новые знания участникам отрасли.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы привозим опыт для наших лагерей. Привозим из Тюменской области большой багаж новых знаний и стараемся у себя все это внедрять. В этом плане у региона много есть того, чему нужно поучиться. Задача сейчас у нас самая главная одна – гражданско-патриотическое воспитание детей", - уточнила представитель Республики Крым.

За прошедшие годы сотрудничество проходило в разных форматах. Это были путевки по программе "Мать и дитя", потом в Черноморский район приезжали часто болеющие дети на вторичную реабилитацию. Далее уже семьи участников СВО из Краснодона и дети из подшефного района Луганской Народной Республики.

Отметим, в межрегиональном семинаре участвуют 300 экспертов из 28 регионов. Событие проводят Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" совместно с АНО "ОДООЦ "Ребячья республика" при поддержке департамента социального развития Тюменской области, межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху".

Напомним, 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году героев посвятят программы в загородных лагерях и центрах Тюменской области в 2025 г.

Оксана Корнеенкова