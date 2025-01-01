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Жительница Тюменской области приняла участие в ликвидации экологической катастрофы

Общество, 18:46 22 января 2025

фото Аины Нурсамбаевой | фото Аины Нурсамбаевой

Жительница пос. Голышманово Аина Нурсамбаева приняла участие в ликвидации экологической катастрофы на побережье Черного моря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Аина работала с волонтерским штабом "Центр чистой природы 12-15". Она убирала мазут, вместе с орнитологами спасала птиц: отмывала, поила сорбентом, обрабатывала перья крахмалом. На волю пернатых выпускали только после прохождения реабилитации.

"Решение приняла незадолго до Нового года. Находясь в эпицентре чрезвычайной ситуации, я увидела, как люди бьются за каждое живое существо, за каждый сантиметр пляжа. Наверное, это и есть сила русского народа – вместе бороться со сложностями", – сказала она.

На сайте #МЫВМЕСТЕ помогаем морю! размещена информация о том, как присоединиться к волонтерам, какая помощь необходима сейчас.

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# волонтерство , Голышманово

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