Около 3500 танцоров соберет Кубок губернатора Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 3 тыс. 500 спортсменов от трех лет и старше из Тюмени, Тобольска, Ишима и других регионов станут участниками Кубка губернатора Тюменской области по танцевальному спорту. Состязания пройдут в спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) с 24 по 26 января с 9 часов.

Как сообщает информационный центр правительства региона, участникам предстоит показать свое мастерство в различных стилях танцев, среди которых вальсы, ча-ча-ча, самба, квикстеп, румба, джайв и другие.

В рамках Кубка состоятся чемпионаты и первенства Тюменской области, а также города Тюмени по танцевальному спорту.

25 января в 11 часов 30 минут для представителей СМИ организуют пресс-подход. Журналисты смогут задать вопросы организатору соревнований Алексею Литвинову, главному тренеру "Формейшн Вера" Вере Шереговой, президенту Федерации танцевального спорта Тюменской области Алексею Стружанову (Москва). Также будет ведущий танцевальных турниров России Станиславу Глушко (Москва).

Аккредитация по телефону: 8-912-389-06-46 (Анастасия Олизаревич).

Возрастное ограничение: 0+.