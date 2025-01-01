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Жители Московского тракта проверили свое здоровье в досуговом центре

Общество, 09:02 26 января 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Профилактический осмотр на предмет онкологических заболеваний организовали для жителей Московского тракта и активистов досугового центра "Диалог" активисты первичных отделений "Единой России " № 242 и 181 при участии специалистов Службы здоровья Медицинского города, регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Горожане получили консультацию маммолога и дерматолога, прошли УЗИ щитовидной железы, измерили уровень артериального давления, определили уровень сахара и холестерина в крови, сдали тест на ВИЧ.

"Благодарность жителей не заставила себя ждать, а это значит, что мы сделали важное и нужное дело. Берегите свое здоровье и помните, что выявление заболеваний на ранних стадиях является принципиально важным для того, чтобы сохранить его на долгие годы", - отметил лидер первички № 242, врач и общественный деятель Сергей Кудрявцев.

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Евгения Шевцова

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# здоровье , здравоохранение , медосмотр

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