Тюменцы могут посмотреть церемонию открытия Года героев онлайн

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция торжественного мероприятия, посвященного открытию Года героев в Тюменской области, будет идти в 33 виртуальных концертных залах региона 23 января. Также прямой эфир можно посмотреть во ВКонтакте. Начало трансляции в 15 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, сегодня в регионе дадут старт мероприятиям, посвященным подвигам тех, кто сражался за Родину. Участие в официальном открытии примут ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, а также высшие должностные лица Уральского федерального округа и Тюменской области.

"2025 год в России по предложению Президента станет Годом защитника Отечества. А в Тюменской области мы проведем Год героев. Преемственность очевидна. Ведь Отечество, которое во все времена защищали и защищают наши герои, одна большая семья", - отметил губернатор региона Александр Моор.