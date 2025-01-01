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Тюменцы могут посмотреть церемонию открытия Года героев онлайн

Общество, 12:25 23 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция торжественного мероприятия, посвященного открытию Года героев в Тюменской области, будет идти в 33 виртуальных концертных залах региона 23 января. Также прямой эфир можно посмотреть во ВКонтакте. Начало трансляции в 15 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, сегодня в регионе дадут старт мероприятиям, посвященным подвигам тех, кто сражался за Родину. Участие в официальном открытии примут ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, а также высшие должностные лица Уральского федерального округа и Тюменской области.

"2025 год в России по предложению Президента станет Годом защитника Отечества. А в Тюменской области мы проведем Год героев. Преемственность очевидна. Ведь Отечество, которое во все времена защищали и защищают наши герои, одна большая семья", - отметил губернатор региона Александр Моор.

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# Александр Моор , Год героев , онлайн-трансляция

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