С 1 сентября 2025 года лучшим студентам педвузов будут присуждать именные стипендии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 сентября 2025 года лучшим студентам педвузов Министерством просвещения России будут присуждаться именные стипендии в честь выдающихся деятелей образования России Антона Макаренко, Василия Сухомлинского, Константина Ушинского, Льва Выготского и Николая Карамзина.

Программа именных стипендий для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям, направлена на поддержку талантливой молодежи, мотивацию будущих педагогов и повышение престижа профессии учителя, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Эта программа, по словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, станет важным шагом к повышению престижа профессии учителя и привлечению талантливых молодых специалистов в сферу образования.

"Стипендии будут назначаться студентам, проявившим высокий уровень знаний и продемонстрировавшим успехи в педагогической науке. Такие меры станут для молодежи дополнительной мотивацией к выбору педагогических специальностей и профессиональному росту", – отметил он.

Выплаты в размере 15 тыс. рублей ежемесячно получат студенты, продемонстрировавшие выдающиеся успехи в учебе, научной деятельности и общественной жизни. Особое внимание будет уделено молодежи, которая активно развивает инновационные подходы в образовании, занимается волонтерской деятельностью и проявляет лидерские качества. Для выплат каждой из пяти стипендий конкурсная комиссия выберет по десять студентов.

Прием документов на участие в конкурсном отборе начнется летом 2025 года. В настоящее время разрабатываются критерии отбора победителей конкурса на получение именных стипендий.