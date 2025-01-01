Тюменский сквер Леонида Згерского расширят в сторону ул. Челюскинцев
Общество, 17:34 23 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сквер Леонида Згерского на ул. Республики в Тюмени планируется расширить в сторону ул. Челюскинцев.
На территории появится новый арт-объект, озелененная зона и парковка, сообщает администрация города.
| Фото: Администрация Тюмени
Напомним, сквер благоустроен в 2024 году в рамках проекта "Комфортная городская среда". Общественное пространство выполнено в музыкальной тематике и носит имя первого директора Тюменской филармонии и почетного гражданина города Леонида Згерского.