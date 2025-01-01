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Тюменский сквер Леонида Згерского расширят в сторону ул. Челюскинцев

Общество, 17:34 23 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер Леонида Згерского на ул. Республики в Тюмени планируется расширить в сторону ул. Челюскинцев.

На территории появится новый арт-объект, озелененная зона и парковка, сообщает администрация города.

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Напомним, сквер благоустроен в 2024 году в рамках проекта "Комфортная городская среда". Общественное пространство выполнено в музыкальной тематике и носит имя первого директора Тюменской филармонии и почетного гражданина города Леонида Згерского.

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# городская среда , скверы

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