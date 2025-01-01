7 млн рублей заплатит житель Тюменской области за ввоз 28 автомобилей
Общество, 11:41 24 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Утилизационный сбор и пени в размере 7 млн рублей обязали оплатить бизнесмена, который ввез в Тюменскую область 28 автомобилей BMW X7, Kia Rio, Volkswagen Tiguan. Сотрудники тюменской таможни выявили, что он не ранее такого платежа он не производил.
Партию автомобилей мужчина импортировал из Беларуси. В заявлении на уплату утильсбора он указал коэффициент, который применяют при ввозе физическим лицом для личных и семейных нужд.
В ходе проверки удалось установить, что только две машины на учет поставила супруга предприимчивого тюменца. Остальные 26 продали - их поставили на учет уже новые владельцы.
Уплатить сбор мужчине все же придется, но уже по решению суда, сообщает Уральское таможенное управление.