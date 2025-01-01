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7 млн рублей заплатит житель Тюменской области за ввоз 28 автомобилей

Общество, 11:41 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Утилизационный сбор и пени в размере 7 млн рублей обязали оплатить бизнесмена, который ввез в Тюменскую область 28 автомобилей BMW X7, Kia Rio, Volkswagen Tiguan. Сотрудники тюменской таможни выявили, что он не ранее такого платежа он не производил.

Партию автомобилей мужчина импортировал из Беларуси. В заявлении на уплату утильсбора он указал коэффициент, который применяют при ввозе физическим лицом для личных и семейных нужд.

В ходе проверки удалось установить, что только две машины на учет поставила супруга предприимчивого тюменца. Остальные 26 продали - их поставили на учет уже новые владельцы.

Уплатить сбор мужчине все же придется, но уже по решению суда, сообщает Уральское таможенное управление.

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# Тюменская таможня

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