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125 аварий по вине водителей автобусов зафиксировали в Тюмени за год

Происшествия, 19:17 23 января 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

125 аварий по вине водителей автобусов и маршрутных такси зафиксировали в Тюмени за 2024 г. В дорожно-транспортных происшествиях два человека погибли, 157 получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники технического надзора проверили 22 маршрутных автобуса 23 января. Шестерых водителей привлекли к административной ответственности за отсутствие диагностической карты, перевозку пассажиров в салоне сверх установленного количества посадочных мест, неиспользование сигналов поворота и другие нарушения.

"Мы активизируем работу по безопасности пассажирских перевозок. Рейды по соблюдению ПДД водителями автобусов, это очень важное направление работы Госавтоинспекции. Они проходят и будут проходить", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Анализ аварий по вине водителей автобусов в Тюмени показывает, что подавляющая их часть связана с неправильным выбором водителями автобусов скорости движения в местах остановок общественного транспорта, перед подъездом к пешеходному переходу либо перекрестку.

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# аварии , ГИБДД по Тюменской области

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