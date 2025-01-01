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Около 2,4 млрд рублей получили предприниматели Тюменской области на развитие бизнеса

Экономика, 12:58 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 556 займов на общую сумму 2,38 млрд рублей выдал Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области с 2020 по 2024 годы.

Более половины получателей - 56 % - представители бизнес-сообщества из муниципалитетов. Такие итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" представил информационный центр регионального правительства.

Чаще всего заемные средства использовались для развития розничной торговли, производства, транспортных услуг и общественного питания. Подробнее об условиях можно узнать непосредственно в Фонде (г. Тюмень, ул. Республики, 142), на сайте и по тел. 8 (3452) 59-50-45.

С 2025 года в России стартовал новый нацпроект - "Эффективная и конкурентная экономика".

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# национальные проекты , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , поддержка предпринимателей

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