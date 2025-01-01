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В Перинатальном центре Тюмени из-за протечки горячей воды запустили автономные нагреватели

Общество, 11:52 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перинатальный центр Тюмени остался без горячей воды. При этом повреждений на внешних подводящих сетях нет. Из-за протечки выведен в ремонт теплообменник в бойлерной на территории медучреждения, сообщает пресс-служба регионального департамента ЖКХ.

"По информации администрации центра, для обеспечения рожениц горячей водой запущены автономные водоподогреватели на этажах. Данная информация и места, где на этаже можно набрать горячей воды, доведена до пациентов", - рассказали в ведомстве.

Ремонт теплообменника планируют завершить до конца дня. Это позволит возобновить подачу горячей воды.

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# департамент ЖКХ , перинатальный центр

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