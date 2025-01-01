В Перинатальном центре Тюмени из-за протечки горячей воды запустили автономные нагреватели

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перинатальный центр Тюмени остался без горячей воды. При этом повреждений на внешних подводящих сетях нет. Из-за протечки выведен в ремонт теплообменник в бойлерной на территории медучреждения, сообщает пресс-служба регионального департамента ЖКХ.

"По информации администрации центра, для обеспечения рожениц горячей водой запущены автономные водоподогреватели на этажах. Данная информация и места, где на этаже можно набрать горячей воды, доведена до пациентов", - рассказали в ведомстве.

Ремонт теплообменника планируют завершить до конца дня. Это позволит возобновить подачу горячей воды.