В Перинатальном центре Тюмени из-за протечки горячей воды запустили автономные нагреватели
Общество, 11:52 24 января 2025
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Перинатальный центр Тюмени остался без горячей воды. При этом повреждений на внешних подводящих сетях нет. Из-за протечки выведен в ремонт теплообменник в бойлерной на территории медучреждения, сообщает пресс-служба регионального департамента ЖКХ.
"По информации администрации центра, для обеспечения рожениц горячей водой запущены автономные водоподогреватели на этажах. Данная информация и места, где на этаже можно набрать горячей воды, доведена до пациентов", - рассказали в ведомстве.
Ремонт теплообменника планируют завершить до конца дня. Это позволит возобновить подачу горячей воды.