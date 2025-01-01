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Чёрного лесоруба задержали в Заводоуковском городском округе

Происшествия, 16:16 24 января 2025

епартамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: епартамента лесного комплекса Тюменской области

Ущерб в 40 тыс. рублей причинил лесному фонду чёрный лесоруб в Заводоуковском городском округе. Незаконная рубка березы объёмом в два кубометра выявлена в Падунском участковом лесничестве.

Нарушение обнаружил во время патрулирования специалист департамента лесного комплекса Тюменской области. Такой ущерб считается значительным и влечёт уголовную ответственность.

Сотрудники полиции по горячим следам установили личность причастного к незаконной рубке. Ему грозит штраф до 3 млн рублей либо принудительные работы, а также лишение свободы.

Кроме того, чёрному лесорубу предстоит возместить государству сумму причинённого ущерба.

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# Заводоуковский городской округ , незаконная рубка

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