Четыре тысячи контейнеров для сбора ТКО установил тюменский регоператор в 2024 году

| Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

Почти 4 тысячи современных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов установил региональный оператор в Тюменской области в 2024 году. Новое оборудование стало заменой устаревшему контейнерному фонду и повреждённым ёмкостям, а также дополнением к уже имеющимся контейнерным площадкам, сообщили в пресс-службе ТЭО.

Особое внимание в прошлом году уделили оснащению контейнерных площадок рядом с многоквартирными домами. Ранее эту работу выполняли обслуживающие организации, но благодаря изменениям в федеральном законодательстве к ним подключился региональный оператор.

Лидером среди всех муниципалитетов региона по обновлению контейнерного парка стал областной центр: за год регоператор ТЭО установил в Тюмени 1 тыс. 652 синих контейнера единого образца. Также крупные партии оборудования расставлены Тюменским экологическим объединением в Тобольске, а также в Ишимском, Тюменском, Викуловском и Ялуторовском районах.