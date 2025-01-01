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Четыре тысячи контейнеров для сбора ТКО установил тюменский регоператор в 2024 году

Общество, 16:38 24 января 2025

ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

Почти 4 тысячи современных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов установил региональный оператор в Тюменской области в 2024 году. Новое оборудование стало заменой устаревшему контейнерному фонду и повреждённым ёмкостям, а также дополнением к уже имеющимся контейнерным площадкам, сообщили в пресс-службе ТЭО.

Особое внимание в прошлом году уделили оснащению контейнерных площадок рядом с многоквартирными домами. Ранее эту работу выполняли обслуживающие организации, но благодаря изменениям в федеральном законодательстве к ним подключился региональный оператор.

Лидером среди всех муниципалитетов региона по обновлению контейнерного парка стал областной центр: за год регоператор ТЭО установил в Тюмени 1 тыс. 652 синих контейнера единого образца. Также крупные партии оборудования расставлены Тюменским экологическим объединением в Тобольске, а также в Ишимском, Тюменском, Викуловском и Ялуторовском районах.

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# ТКО , Тюменское экологическое объединение , уборка мусора

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