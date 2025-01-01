Тюменский спектакль "Биография из леса" номинирован на "Золотую маску"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Биография из леса" Тюменского драматического театра режиссёра Владислава Тутака попал в номинацию "Эксперимент" национальной премии "Золотая маска" 2023-2024. Соперники у тюменцев по номинации - московский спектакль "Антигравитация" и постановка Чувашского театра оперы и балета, сообщает тюменское концертно-театрального объединения.

"Мы рады, что спектакль нашего театра стал номинантом. Мы подавали этот спектакль в номинацию "Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма", но совет премии, посмотрев постановку, увидел, что мы работаем на стыке жанров оперы, театра кукол, драматического театра, и перенес нас в номинацию "Эксперимент". Для нас это впервые, мы никогда не участвовали в этой номинации. Шансы на "Золотую маску" в этом театральном сезоне у нас большие. Надеюсь, что в июне жюри отдаст премию именно нам", – рассказала и.о. директора ТБДТ Кристина Тихонова.

режиссер Владислав Тутак | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" режиссер Владислав Тутак | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего члены совета нацпремии отсмотрели 180 спектаклей. На соискание "Золотой маски" в шести самостоятельных конкурсах: драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол, эксперимент поступило 734 заявки, из 472 театров России. Прошли модерацию и допущены к участию 567 заявок.

Напомним, премьера спектакля-притчи "Биография из леса" прошла в Тюменском драматическом театре 29 марта 2024 года. В ее основе роман Феликса Зальтена "Бемби". Пьесу написала драматург Клава Ильина.