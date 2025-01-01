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Компания "Газпромнефть-Ямал" активно сотрудничает со Студсоветом Тюменской области

Общество, 17:18 24 января 2025

Андрей Сергиенко | Фото: Андрей Сергиенко

Нефтяники активно сотрудничают со Студенческим советом Тюменской области. В 2024 году совместно был реализован ряд проектов.

Об этом сказал главный специалист, председатель Молодежного Актива "Газпромнефть-Ямала" Станислав Морев на встрече губернатора региона Александра Моора со студентами-активистами 24 января.

"Наше предприятие регулярно сотрудничает со Студенческим советом Тюменской области, специалисты участвуют в качестве экспертов в образовательных мероприятиях, организуемых для молодых лидеров. Подобная коммуникация важна не только ребятам, но и нам как работодателю. Мы лично знакомимся с яркими молодыми людьми, которые могут влиться в коллектив нашего предприятия. Лучшим предлагаем пройти стажировку или практику на Новопортовском месторождении, который располагается за Полярным кругом или в офисе компании в Тюмени и влюбиться в профессию нефтяника", - сказал Станислав Морев.

Отдельно он отметил областной студенческий конкурс управленцев "Лидеры72". Проект направлен на выявление, развитие и поддержку студенческих лидеров учебных заведений Тюменской области. Заявки на него подали 578 человек, из них 200 прошли в финал. Представители "Газпромнефть-Ямала" подготовили для проекта кейс, где ребята почувствовали себя нефтяниками. По словам Станислава Морева, такое взаимодействие со студентами очень важно. В этом году, по его словам, компания продолжит реализовывать со Студсоветом совместные проекты.

Андрей Сергиенко | Фото: Андрей Сергиенко

"У студенческой аудитории и мероприятий - особая энергетика. Она связана с желанием изменить мир и среду вокруг себя. Хочу пожелать, чтобы вы эту искру сохранили в своей душе. Очень радостно, что проект "Студенческий совет" развивается. Ребята получают интересный опыт проектной деятельности, управленческие компетенции. Студенческий совет - это возможность сделать что-то новое, интересное и немного изменить мир к лучшему. Для нас Студсовет - это своеобразный кадровый резерв", - подчеркнула директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Напомним, Студсовет представил исследование студенческой среды региона за 2024 год Александру Моору в преддверии Дня студента. "Мне всегда очень интересно следить за той работой, которую проводят наши ребята, анализировать те проекты, которые они реализуют и в целом наблюдать за тем, как развивается студенческая жизнь в регионе", - заметил глава области.

Виктория Макарова

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# Александр Моор , студсовет

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