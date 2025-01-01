Тюменцев приглашают в школу катания на коньках

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Школа владения коньками "Покорители льда" будет работать в Тюмени 25 и 26 января сразу на трех площадках: "Улетном катке", "Тюмень каток" и в районе моста Влюбленных.

Обучение проводят профессионалы фигурного катания. "Наши инструкторы с удовольствием научат держаться на льду даже самых юных спортсменов", - отметили в департаменте спорта и молодежной политики администрации Тюмени.

Занятия стартуют в 12 часов. возрастное ограничение: 1+.