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Тюменцев приглашают в школу катания на коньках

Общество, 16:27 24 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Школа владения коньками "Покорители льда" будет работать в Тюмени 25 и 26 января сразу на трех площадках: "Улетном катке", "Тюмень каток" и в районе моста Влюбленных.

Обучение проводят профессионалы фигурного катания. "Наши инструкторы с удовольствием научат держаться на льду даже самых юных спортсменов", - отметили в департаменте спорта и молодежной политики администрации Тюмени.

Занятия стартуют в 12 часов. возрастное ограничение: 1+.

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# катание на коньках , каток , коньки

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