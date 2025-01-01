Тюменские футболисты проводят зимний сбор в Турции

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" продолжит подготовку к возобновлению МЕЛБЕТ-Первой лиги в Турции. В Белеке запланированы товарищеские матчи с подмосковным "Композитом", узбекистанским "Сурханом", московским "Динамо-2", казахстанским "Окжетпесом".

Всего зимой у "Тюмени" запланировано три сбора, пишет "Вслух.ру". Первый, домашний, уже прошел. Он закончился победой над "Уралом-2" в Екатеринбурге со счетом 3:1. Голы забили Оливье Кенфак, Никита Печенкин и Станислав Поройков.

Третий сбор запланирован в Сочи.

После первой части сезона в команде произошли изменения. Контракт с клубом подписал казахстанский вратарь Александр Довгаль. Вернулись в "Тюмень" центральный защитник Никита Печенкин, крайний полузащитник Виталий Шитов. Расторгли контракты вратарь Станислав Крицюк, полузащитник Артем Кулишев.

По итогам первой части сезона "Тюмень" на последнем месте в турнирной таблицы с 12 набранными очками. Вторую часть клуб начнет в марте выездными поединками: с "Родиной" в Москве и с "Аланией" в Грозном.