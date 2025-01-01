На электронных экранах Тюмени появились тематические баннеры

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тематические баннеры появились на электронных экранах Тюмени в честь Дня студента, который отмечается 25 января. Они демонстрируют достижения нынешних студентов и возможности, которые открываются перед молодыми людьми в процессе обучения.

Жители узнают о том, из чего состоит студенческая жизнь и как молодые люди находят пути к самореализации в стенах учебного заведения и за его пределами.

До 26 января в формате "Слово дня" разместили разнообразные определения слова "студенчество". Они сформулированы командами молодежных пространств и команд региона и отражают те возможности, которые открываются перед молодыми благодаря их работе.

Кроме того, до 28 января на автобусных остановках можно увидеть коллажи, иллюстрирующие разнообразные аспекты жизни студентов-активистов. Они включают учебу, занятия спортом, волонтерство, научные исследования, творчество и многое другое, пишет "Мегатюмень".

"Студенчество открывает перед молодыми людьми множество возможностей. И те студенты-активисты, о которых мы рассказываем на экранах, подтверждают это. Молодые люди не только успешно учатся, но и активно участвуют в разнообразных мероприятиях. Надеемся, что их истории вдохновят тюменцев на новые достижения и активное участие в жизни нашего региона", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.