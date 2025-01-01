Тобольский проект концертного зала прошел госэкспертизу

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Проект концертного зала в Тобольске прошел госэкспертизу. Он будет предназначен для проведения масштабных городских мероприятий, праздников, выступления музыкальных коллективов, артистов и гастролей, сообщает администрация города.

Двухэтажный концертный зал общей площадью 10 тыс. кв.м. расположится на ул. Пристанской. Рядом планируется благоустройство фестивальной площади и набережной, где будет установлен амфитеатр, парковки, пешеходный пирс, детская игровая зона.

Проект является частью программы развития городской среды "Тобольск настоящий", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР.