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Тобольский проект концертного зала прошел госэкспертизу

Общество, 18:12 25 января 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Проект концертного зала в Тобольске прошел госэкспертизу. Он будет предназначен для проведения масштабных городских мероприятий, праздников, выступления музыкальных коллективов, артистов и гастролей, сообщает администрация города.

Двухэтажный концертный зал общей площадью 10 тыс. кв.м. расположится на ул. Пристанской. Рядом планируется благоустройство фестивальной площади и набережной, где будет установлен амфитеатр, парковки, пешеходный пирс, детская игровая зона.

Проект является частью программы развития городской среды "Тобольск настоящий", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР.

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# Главгосэкспертиза , СИБУР , Тобольск

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