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260 договоров с предпринимателями заключил региональный Фонд финансирования предпринимательства в 2024 году

Общество, 11:58 26 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

260 договоров с предпринимателями на общую сумму 470 млн рублей заключил Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области в 2024 году. Эти цифры отражают вклад Фонда в поддержку малого и среднего бизнеса в регионе.

"Фонд предоставляет широкий спектр услуг и программ, нацеленных на удовлетворение специфических потребностей предпринимателей. Мы предоставляем микрозаймы по сниженным ставкам до пяти миллионов рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 500 тысяч рублей для самозанятых, что является действительно необходимым финансовым ресурсом для старта или расширения бизнеса", - сказал генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

Как сообщает издание "Тюменская область сегодня", Фонд выполняет важную миссию, способствуя развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест. Это настоящая опора для тысячи бизнесменов региона. Профессионализм коллектива фонда делает его надежным партнером для предпринимателей, стремящихся к развитию.

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# малый и средний бизнес , предприниматели

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